محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشكلات دوائرهم

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان لمتابعة واستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذها وافتتاحها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وكذلك المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ .

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مؤكدا حرصه علي عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ولاتاحة مجال واسع لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم اليوم وتعرفه على مشاكل المواطنين بدوائرهم وإطلاعهم على حجم المجهودات المبذولة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.