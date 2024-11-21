محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بمجلس شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعاً بمجلس ادارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام، الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية ، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، و فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمحاسب محمد فخري مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة ، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل ، و أشرف العدل مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ، و حسين البغدادي مدير الإدارة العامه للحوكمه الداخليه والمراجعه بالمحافظة، والدكتوره صفاء أبوالفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب .

وأوضح اللواء مرزوق، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ انشاء الجهاز وحتي تاريخه 12500 مشروع تقريبا يستفيد منهم 13500 من الشباب بقيمة إجمالية 129 مليون جنيه تقريبا.

كما ووجه " المحافظ " بإلتزام ادارة جهاز شباب الخارجين بتقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بالموافقه التي يحصل عليها المقترض من الوحدات المحليه .

و وجه اللواء " مرزوق " بالتنسيق الكامل مع نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والجهات الممولة للمشروعات جهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة .

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