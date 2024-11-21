محافظ بني سويف يكرم أبطال المحافظة المتألقين بدورة الألعاب البارالمبية باريس

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اثنين من أبناء المحافظة المتميزين رياضيًا، واللذين حققا مراكز متقدمة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، حيث هنأ المحافظ اللاعبين على إنجازاتهما المشرفة، مؤكدًا فخره واعتزازه بما حققاه من نجاحات تعكس العزيمة والإرادة التي يتمتع بها الشباب المصري.

وحث المحافظ البطلين على مواصلة التفوق والعمل الجاد لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تمثل حافزًا للجيل الصاعد من الرياضيين لبذل المزيد من الجهد وتحقيق النجاحات.

وأكد المحافظ أهمية بناء صف ثانٍ من الرياضيين المتميزين، وذلك لاستمرار العطاء ورفع اسم مصر عاليًا، وأن تكون بني سويف دائمًا في المقدمة كإحدى محافظات مصر التي تزخر بالعديد من المواهب

وقد تسلّم اللاعبان شهادات تقدير من المحافظ تقديرًا لإنجازاتهما، حيث تم تكريم اللاعب عبد النبي حسن أحمد، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، الحاصل على الميدالية البرونزية في الدورة، بالإضافة إلى اللاعب كريم محمود عبد التواب، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، الذي حصل على المركز السابع في سباق 100 متر عدو.

وأعرب اللاعبان عن فخرهما واعتزازهما بهذا التكريم، مؤكدين أنه دافع قوي لهما للاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتدريب لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية للمحافظة. وأثنيا على الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للمواهب الرياضية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للبطلين بمكتبه اليوم ، وذلك بحضور كل من: هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية لشئون الرياضة.