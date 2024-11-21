المونتير أحمد حافظ: اقرأ السيناريو قبل العمل والتفاهم مع المخرج المرحلة الأهم

كشف المونتير أحمد حافظ عن طبيعة عمله والتحضيرات الخاصة بالعمل الفني، وأن علاقته بالمخرج مهمه للغاية، خاصةً وأنه يطبق رؤيته الإخراجية من خلال عمله بالمونتاج.

وأضاف المونتير أحمد حافظ خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المونتير الآن أصبح في المعادلة المتقدمة للعمل الفني، واقرأ السيناريو قبل التصوير، ثم ابدأ بمشاهدة المادة المصورة، وأشاهد مرة أخرى لكتابة الملاحظات ولكي أستخرج كيف سأقوم بعملي وأفرز كافة المخرجات والفواصل، ليخرج العمل بالشكل المناسب.

جانب من ندوة المونتير أحمد حافظ

وتابع حافظ، أن علاقة المخرج بالمونتير في منتهي الأهمية، لأن عمل المونتير مبني علي رؤية المخرج داخل المادة التي صورها المخرج، ولكل مخرج رؤية وفلسفة خاصة به.

جانب من ندوة المونتير أحمد حافظ

ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، ندوة نقاشية مع المونتير أحمد حافظ ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وأدارت الندوة المخرجة مريم أبو عوف، وبحضور الفنانة جميلة عوض زوجة المونتير أحمد حافظ.

حقق المونتير أحمد حافظ نجاحات كبيرة خلال عدد كبير من الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها فيلم "كيرة والجن، العارف، فوي فوي فوي، الفيل الأزرق ٢".

قدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عدد كبير من الحلقات النقاشية والندوات والفعاليات الفنية، والتي تساهم في تطوير صناعة السينما والوقوف علي التحديات التي تواجهها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، كرم نجوم الفن المصري،الفنان أحمد عز، والمخرج يسري نصر، عن مسيرتهم الفنية.