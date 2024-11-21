"أبوظبي الأول مصر" يحصد جائزة أفضل بنك في جذب الاستثمارات الأجنبية 2024

فاز بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، بلقب "أفضل بنك من حيث تقديم الخدمات المصرفية للمستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر لعام 2024" من قبل الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

يُبرز هذا التكريم الأداء المالي القوي للبنك ودوره الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يعزز مكانته كقائد في القطاع المصرفي الإقليمي.

يعزز هذا التكريم دور بنك أبوظبي الأول مصر كبوابة استثمارية رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر، حيث يسهم البنك من خلال تواجده ضمن مجموعة بنك أبوظبي الأول في العديد من الأسواق المالية العالمية في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

كما يوفر للشركات المصرية إمكانية الاستفادة من الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى التي يعمل فيها البنك، مما يدعم عمليات التصدير والاستثمار الخارجي، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع والنمو.

علاوةً على ذلك، يلتزم البنك بالنمو الاقتصادي المستدام من خلال استثماراته الاستراتيجية، وكفاءته التشغيلية، وتركيزه على خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين.

تُعدّ حفلة جوائز الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب واحدة من أبرز الفعاليات في مجتمع البنوك العربي، حيث يُحتفى بالمساهمات الاستثنائية للبنوك والمصرفيين والوزراء والمحافظين. وفوز بنك أبوظبي الأول - مصر بهذه الجائزة ما هو إلا شهادة على أدائه المتميز واهتمامه بتطوير القطاع المصرفي العربي.