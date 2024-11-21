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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات "سكن لكل المصريين" لمستحقيها بمركز "شطا"

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، ومى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، اليوم الخميس، وسط أجواء من الفرح والسرور، مجموعة من عقود الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمستحقين بمركز "شطا" بمحافظة دمياط.

وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمستحقيها، حيث تعد هذه اللحظة تتويجاً للجهود المبذولة لتنفيذ تلك الوحدات ضمن أكبر مشروع لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعالم، والذى أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وتقدم وزير الإسكان بالشكر، لكل من شارك وساهم فى تنفيذ هذه الوحدات، وخروج هذا المشروع إلى النور بالشكل الرائع، فى إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ 3508 وحدات بمراكز محافظة دمياط، موضحة أنه تم الانتهاء من 11 عمارة بمركز "شطا" بمحافظة دمياط، والتى يتم تسليم عقودها اليوم، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من العمارات.

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محافظ دمياط اسكان محدودي الدخل - لجنة صندوق الإسكان