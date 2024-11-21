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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات مخزن خردة بالعمرانية الشرقية| صور

موقع الحريق
موقع الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب داخل مخزن خردة بحارة مصطفي كتكوت من مسجد الرحمن متفرع من شارع عبد الخالق بمنطقة العمرانية الشرقية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن خردة بحارة مصطفي كتكوت من مسجد الرحمن متفرع من شارع عبد الخالق بمنطقة العمرانية الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مخزن الخردة 
رفع آثار الحريق 
الأجهزة الأمنية الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة العمرانية الشرقية بمنطقة العمرانيه حريق داخل مخزن خردة حريق منطقة العمرانية