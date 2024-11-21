حريق يلتهم محتويات مخزن خردة بالعمرانية الشرقية| صور

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب داخل مخزن خردة بحارة مصطفي كتكوت من مسجد الرحمن متفرع من شارع عبد الخالق بمنطقة العمرانية الشرقية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن خردة بحارة مصطفي كتكوت من مسجد الرحمن متفرع من شارع عبد الخالق بمنطقة العمرانية الشرقية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مخزن الخردة