"جبران" يعلن صرف أجور عمال "النصر للمسبوكات" من صندوق إعانات الطوارئ

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، عن صرف أجور 1378 عامًلا من شركة النصر للمسبوكات، عن شهر نوفمبر الجاري، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، طبقًا للنظام واللوائح التي تُنظم عملية الصرف ، وذلك بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و في إطار خطة تشغيل الشركة بكامل طاقاتها، وتحقيق الاستقرار للعاملين، وزيادة الإنتاج.

كما أعلن عن تعاون من أجل التدريب ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ،من خلال المكاتب التابعة للوزارة ،وأيضًا دعم خطة توفير الخامات اللازمة ...

جاء ذلك خلال زيارة الوزير جبران إلى الشركة اليوم ،حيث إلتقى بالعمال وحثهم على بذل كل الجهود ،واكد لهم حرص القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إحياء نشاط الشركة كصرح إقتصادي كبير يخدم الإقتصاد الوطني ،وذلك بعد وقت من التوقف بسبب الظروف التي احاطت بها ،والعمل على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل، موضحًا أن "الأمان الوظيفي " للعمال ،وتشجيع الإنتاج المحلي هدف من اهداف الجمهورية الجديدة ..

ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير الى الوزير كامل الوزير على جهوده الكبيرة التي بذلها حتى عاد هذا الصرح الصناعي والتاريخي الكبير إلى العمل ،وعادت فيه عجلات الإنتاج إلى الدوران ،وحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى..

كما وجه الوزير الشكر إلى العاملين على حسهم الوطني ودوران عجله الانتاج، وتعهد العاملين بمزيد من الوقت والجهد لما لمسوه الدعم من الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء...

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