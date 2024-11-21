بن غفير: الرد على أوامر الاعتقال يكون بتعزيز الاستيطان

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن الرد على أوامر اعتقال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يكون بفرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف بن غفير إن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت عار لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تثبت مجددا أنها معادية للسامية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسميًا، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.