رئيس جامعة حلوان يهنئ عميد كلية التمريض بعضويتها بالمجلس الاستشاري للرعاية الصحية

وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، التهنئة للدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، بعد اختيارها عضواً بالمجلس الاستشاري لإدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي هذا التعيين تتويجاً للجهود المتميزة التي تبذلها كلية التمريض بجامعة حلوان، والتي تعتبر من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مجال إعداد الكوادر الصحية وتطوير منظومة التمريض في مصر.

أكد الدكتور السيد قنديل أن هذا الإنجاز يعد دليلاً واضحاً على المكانة العلمية المرموقة التي تتمتع بها جامعة حلوان، وقدرتها على تقديم كوادر علمية مؤهلة في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الصحي.

تعكس عضوية الدكتورة صفاء صلاح في المجلس الاستشاري للهيئة العامة للرعاية الصحية مدى الثقة في الخبرات العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، وقدرتهم على المساهمة في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

ويهدف هذا التشكيل إلى الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية المتميزة لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية الصحية للمواطنين، حيث تمثل كلية التمريض نموذجاً متقدماً للتعليم الصحي في مصر.