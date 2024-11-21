وزير الإسكان يزور دمياط ويفتتح محطة مياه الشرب

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول المهندس شريف الشربيني، والدكتور أيمن الشهابى، ومرافقوهم، بمختلف مكونات المحطة للاطمئنان على سير العمل بمراحل تنقية المياه، وموقف تحليل العينات بالمعمل الخاص بالمحطة، حيث وجه بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية في الإدارة التشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ دمياط، سير العمل بمركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، وكذا سيارات خدمة العملاء المتنقلة، واستمع لشرح حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث وجه الوزير بضرورة تقديم الخدمة للمواطنين على أعلى مستوى، والعمل على حل شكاوى المواطنين فى أسرع وقت.

وأوضح الوزير، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، تم تنفيذه من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة، ضمن مجموعة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظة دمياط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات ورشة عمل بعنوان ( تطوير الموانئ وزيادة طاقة الحاويات والتوسع فى الرقمنة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي) والتى أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا Cairo ICT 24 والذى انعقد هذا العام تحت شعار the next wave.

جاءت تلك الورشة بحضور رفيع المستوى من قيادات وزارة النقل ورؤساء هيئات الموانئ ورؤساء وممثلين عن كبرى الشركات المصرية والعالمية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا.