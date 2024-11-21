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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لعاطلين في سرقة الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 10سنوات في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة الزاوية الحمراء .

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقي بلاغا من مواطن يفيد سرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف من قبل شخصين علي دراجة نارية، وإصابته  بكدمات إثر سقوط علي الارض  لتمسكه بالهاتف المحمول أثناء السرقة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين، يقودان دراجة نارية يسيران عكس الإتجاه

وبمواجهتهما اعترفوا بسرقة هواتف محمولة من المارة بأسلوب الخطف وارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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