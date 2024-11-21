ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عدداً من مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمحافظة، ورافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تتولى توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من المناطق الريفية بمحافظة دمياط ضمن استكمالات القرى المخدومة، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحى بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، مشروع تطوير وإعادة تأهيل طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 متر للحارة بإجمالي 10.7 متر للاتجاه الواحد، إضافة إلى حارة خدمة بعرض 3 أمتار بالاتجاه من دمياط إلى بورسعيد وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، ليصبح العرض الكلي للطريق 29.5 متر، بجانب أعمال الكهرباء والزراعة وصرف الأمطار وتطوير المدخل.

40b14134-e509-40b2-84f0-ad860cc02c11
40b14134-e509-40b2-84f0-ad860cc02c11
098ec28c-dfa0-49d1-9539-a3d40083791c
098ec28c-dfa0-49d1-9539-a3d40083791c
4bfa72c1-4452-47cc-9e01-38651b456a6f
4bfa72c1-4452-47cc-9e01-38651b456a6f
e1d79810-1836-4a57-b543-fe0229db5dd1
e1d79810-1836-4a57-b543-fe0229db5dd1
d4b3853e-7d8b-49ae-bd4f-7a1afd68b2a3
d4b3853e-7d8b-49ae-bd4f-7a1afd68b2a3
b04033ae-3257-48d8-bbeb-40ece00fdb87
b04033ae-3257-48d8-bbeb-40ece00fdb87
محافظ دمياط - مياه الشرب والصرف الصحي إحياء الريف المصري اعمال الاسكان