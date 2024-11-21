المونتير أحمد حافظ: دخلت المونتاج صدفة وحبيته من صغري

نظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، ندوة نقاشية مع المونتير أحمد حافظ، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وأدارت الندوة المخرجة مريم أبو عوف.

بدأ المونتير أحمد حافظ الجلسة، عن تفاصيل العمل في مجال الفن، وعالم المونتاج، وكيف يكون النظرة التفصيلية لعمله، بتشكيل السرد من نقاط العمل الفني، كي يبدأ في بناء تصوره للمونتاج.

أثناء ندوة المونتير أحمد حافظ



وتابع المونتير أحمد حافظ خلال ندوته " دخلت عالم المونتاج رغم عدم دراسته بشكل أكاديمي وبعتبر نفسي محظوظ لأنني اتعلمت المونتاج وانا من سن ١٤ سنة، وده كان بالصدفة نزلت مع والدي وهو رايح شغل في جريدة الاهرام".

وتابع حافظ "دخلت غرفة المونتاج بالصدفة، ولقيت نفسي في حالة سحر بالمكان، ومن يومها وأنا عرفت إن ده مجالي اللي انا أتمناه ولما أكبر عايز أكون هنا في الصنعه دي".

حقق المونتير أحمد حافظ نجاحات كبيرة خلال عدد كبير من الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها فيلم "كيرة والجن، العارف، فوي فوي فوي، الفيل الأزرق ٢".

قدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، عدد كبير من الحلقات النقاشية والندوات والفعاليات الفنية، والتي تساهم في تطوير صناعة السينما والوقوف علي التحديات التي تواجهها خلال الفترة المقبلة.

يشار أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، كرم نجوم الفن المصري،الفنان أحمد عز، والمخرج يسري نصر، عن مسيرتهم الفنية.