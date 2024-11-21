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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الهولندي: مستعدون لتنفيذ أمر الجنائية بحق نتنياهو

وزير الخارجية الهولندي
وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب
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نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله إن بلاده مستعدة  لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية،  أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.
وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسمياً، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.

نتنياهو هولندا