بالصور.. مدبولي يوجّه بالجاهزية الكاملة لمواجهة الأمطار بالوادي الجديد

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولة تفقدية في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للاطلاع على جاهزية معدات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك برفقة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، بمقر محطة مياه 30 يونيو التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

استعراض المعدات وتجهيزات الطوارئ

استمع مدبولي إلى شرح من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالوهاب، مدير منطقة الخارجة، حول استعدادات القطاع لمواجهة فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وشمل الاصطفاف معدات متنوعة تضم سيارات لتسليك الصرف الصحي، وسيارات مياه بسعات مختلفة، وأخرى لكسح وشفط المياه، إلى جانب سيارات قلاب وأخرى مزودة بمعامل متنقلة لفحص عينات المياه وضمان جودتها. كما تضمنت المعدات الثقيلة "لوادر وحفارات"، إضافة إلى سيارات كباش مخصصة لرفع الرواسب من مطابق الصرف الصحي.

محطة مياه 30 يونيو

تضمنت الجولة زيارة محطة مياه 30 يونيو، حيث أوضح المسؤولون أن طاقتها التصميمية تبلغ 4800 متر مكعب يوميًا، وتخدم أكثر من 8000 نسمة في مدينة الخارجة والمناطق المجاورة.

توجيهات رئيس الوزراء

شدد مدبولي خلال جولته على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستعداد الكامل لأي طوارئ قد تنجم عن الأمطار، وتنفيذ سيناريوهات تدريبية للتعامل مع الأزمات وتقليل آثارها. كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لرفع كفاءة العمل الميداني وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية.

رؤية مستقبلية

أشاد رئيس الوزراء بجهود محافظة الوادي الجديد في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع التحديات البيئية والمناخية.

رئيس الوزراء يتفقّد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (1)

رئيس الوزراء يتفقّد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (2)

رئيس الوزراء يتفقّد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (3)

رئيس الوزراء يتفقّد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (4)

رئيس الوزراء يتفقّد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (5)

رئيس الوزراء يتفقّد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (6)