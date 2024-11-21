بباوي تشهد ختام دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة للعاملين بالقطاع الطبي

الخميس 21/نوفمبر/2024 - 03:43 م

شهدت ماجدة حنا بباوي، نائب محافظ البحر الأحمر، فعاليات ختام الدورة التدريبية لتعليم لغة الإشارة للعاملين بالقطاع الصحي، والتي نظمتها مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة برئاسة الأستاذة مروة الجمل.

نقلت نائب المحافظ تحيات المحافظ للمشاركين، مشيدة بالدور الكبير الذي تبذله المحافظة لرعاية ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مؤكدة حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل لهذه الفئة، والعمل على دمجهم في المجتمع بما يعزز مكانتهم ويتيح لهم الوصول بسهولة إلى الخدمات المختلفة.

استمرت الدورة، التي عقدت بمديرية التنظيم والإدارة، على مدار ثلاثة أيام، واستهدفت تدريب الأطقم الطبية من مختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة، بما في ذلك مديرية الصحة، التأمين الصحي، وقدمت الدورة الدكتورة رشا الخولي، خبيرة لغة الإشارة والتربية الخاصة، حيث ركزت على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتواصل مع فئة الصم وضعاف السمع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

أعرب المشاركون، ومن بينهم أطباء وأطقم تمريض، عن سعادتهم بهذه التجربة، مؤكدين أن تعلم لغة الإشارة يعزز قدرتهم على تقديم الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وفي ختام الدورة، قامت ماجدة بتوزيع شهادات التقدير على المتدربين بحضور العقيد محمد عبد الرحيم، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة، والدكتورة مروة حسني، مديرة التأمين الصحي، والمهندس محمود عبد العاطي مدير مديرية الزراعة و فايزة أحمد مدير التعليم العام وجيهان مدير مدرسة الصم والبكم وضعاف السمع بالغردقة، ونشوة محمد أحمد معلم أول تربية خاصة وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وتقدمت مروة الجمل بالشكر فريق العمل بالمديرية على جهودهم المتميزة في تنظيم الدورة، التي تعد خطوة غير مسبوقة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية. كما أكدت أهمية استمرار هذه البرامج التدريبية لتلبية احتياجات كافة الفئات المجتمعية.

جاءت هذه الدورة تم ضمن اعمال مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي من إحدى أهدافها بناء جسور التواصل مع ذوي الهمم، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات الدمج الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للجميع.