صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 10.4 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين، ليسجل في الختام 2.248 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 30,631.8 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 13,441.99 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 3,162.66 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 8,340.11 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.22%، ليغلق عند مستوى 11,522.45 نقطة.

كما ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.2% ليغلق عند 38,002.34 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 6,649.35 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 70.1 مليار جنيه، و 28 جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 98.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.9 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول علي مليار سهم، من 89.4 ألف صفقة منفذة.