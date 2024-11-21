جامعة دمنهور تختتم فعاليات ورش عمل مهرجان بؤرة المسرحي في دورته الثانية

اختتمت جامعة دمنهور، فعاليات ورش عمل مهرجان بؤرة لمسرح المدرج في دورته الثانية لطلاب كليات جامعة دمنهور.

وشارك في ورش العمل مجموعة من نجوم الفن والأدب لنقل تجاربهم وخبراتهم للطلاب، حيث جاءت ورشة النقد المسرحي للدكتور بهلول سالم، أستاذ النقد والأدب بكلية التربية، ورشة الموسيقى والألحان للملحن عاصم علاء الدين، وقام المخرج الممثل محمد البياع بتدريب طلاب الجامعة من خلال ورشة الإخراج والتمثيل، وشارك الكاتب أحمد الملواني طلاب الجامعة في ورشة التأليف المسرحي، وذلك تمهيدا لإطلاق المهرجان السبت القادم ٢٣ نوفمبر حتى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ على مسرح مدرج ١ بكلية العلوم.

وهدفت تلك الورش على مدار أربعة أيام متتالية إلى توفير الفرص للطلاب لصقل مهاراتهم واستكشاف قدراتهم الإبداعية وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة من خلال بيئة داعمة؛ حيث أتاحت للطلاب المشاركين الفرصة للتعلم من المتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال، والتعاون مع زملائهم، واكتساب رؤى قيمة حول حرفة التمثيل، وتطوير تقنيات التمثيل و مساعدة الطلاب على تطوير وتعزيز تقنيات التمثيل الخاصة بهم من خلال تمارين مختلفة، وكذا بناء الثقة والتغلب على رهبة المسرح.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم و استفادتهم خلال فترة ورش العمل التي ساهمت في صقل خبراتهم وتعزيز مواهبهم وتكوين الصداقات بينهم، مشيدين بدعم جامعة دمنهور لهم، مؤكدين أن هذا الدعم الدائم يحفزهم على بذل قصارى جهدهم وتقديم أفضل ما لديهم لجني ثمار النجاح بفضل إدارة حكيمة وفريق عمل متميز و متعاون.

جاءت الورش بإشراف الدكتور محمد عشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، محمد الشعيرة، مدير إدارة النشاط الفني بجامعة دمنهور و مدير المهرجان، و مشرفي النشاط الفني بجامعة دمنهور و رؤساء أقسام رعاية الطلاب بالجامعة.

وجدير بالذكر أن مهرجان بؤرة المسرحي يقام في رحاب جامعة دمنهور في دورته الثانية عقب النجاح الذي حققه المهرجان في انطلاقته الأولى أبريل الماضي، وتضم لجنة التحكيم كل من الفنان محمد البياع، المخرج والشاعر سامح رخا، والفنان أحمد القسطاوي، وسيتضمن المهرجان عدة عروض مسرحية للطلاب من مختلف الكليات على النحو التالي: "بره الدايرة"، و"مذكرات مشنوق" ، "الساعة"، "محاكمة في عقل أحدهم"، "بتول"، "مجنون العلبة"، "المتاهة"، "استغماية"، "آخر الشارع"، "بعد الغرام بشبر".