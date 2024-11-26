لاعبو فريق كفر الشيخ يطالبون بتوفير معاش ثابت لأسرة الراحل محمد شوقي

لم تكد تمر واقعة وفاة أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن، تمر بكل ماف يها من مآسي وأحزان، حتى تبعها واقعة وفاة اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، لتتجدد الأحزان مرة أخرى، وتفتح باب الجراح على مصرعيه، خاصة أن الأخير رحمة الله عليه، كان لاعباً في نادي من أندية الدرجة الثانية محدودة الموارد والأمكانات ، ويعول أسرة كبيرة، ليس لهم عائل بعد الله، سوي لاعبنا الراحل.

تنقل البوابة نيوز بعض مطالب زملاء اللاعب الراحل، ومطالب أخرى عساها، تُفلخ بعد أرادة الله، في تلافي ما حدث.

طالب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفرالشيخ الرياضي، محافظ الأقليم اللواء علاء عبدالمعطي، بالعمل على توفير معاش ثابت لأسرة زميلهم الراحل كابتن محمد شوقي، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة أول أمس، داخل مستشفى الزرقاء بدمياط، على خلفية أصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء أداء فريقهم مباراة في دوري القسم الثاني، أمام فريق القزازين، بملعب الزرقاء بدمياط.

وقال زملاء اللاعب الراحل، لمحافظ كفرالشيخ، أن زميلهم توفي عن عمر 29 عاماً، تاركاً زوجة وطفلين بالأضافة إلى أن زوجته حامل في طفل ثالث في الشهر السادس، وأن زميلهم لا يوجد دخل آخر له سوي ما يتقاضاه كراتب ضعيف من ناديه الذي تعتبر موارده ضعيفة مقارنة بالأندية الكبيرة.

صندوق طورائ من قيمة عقود المحترفين على رأس المطالب

وقال أحد زملاء اللاعب الراحل، رفض ذكر أسمه، يجب تقديم أقتراح من أتحاد الكرة، لمجلس النواب بتخصيص 1% من قيمة عقود المحترفين في الخارج، من لاعبي كرة القدم في مصر، لصالح مثل هذه الحالات الطارئة.

تخصيص سيارات أسعاف مجهزة ومسعفين مدربين

كما طالب اللاعبين بضرورة توفير سيارة أسعاف مجهزة، بجهاز الصدمات وجهاز التنفس الصناعي، بالأضافة لطبيب ومسعف طبي مدرب على أصابة الملاعب والحالات الطارئة.

وأكد الدكتور أحمد محمود طبيب فريق نادي كفرالشيخ، أنهم نزلوا الملعب على الفور، أثناء سقوط اللاعب الراحل في أرضية الملعب، وتبين حدوث أغماءة له، ووضعوا 3 سيناريوهات، الأول؛ هو أن يكون قد بلع لسانه وبالفحص تبين أن مجري التنفس سليم، ثانياً ؛ أن يكون قد تعرض لأرتجاج في المخ، نتيجة أرتطام رأسه بالأرض أوبأحد زملائه وهو ما لم يحدث أيضاِ، والسيناريو الثالث والأخير، هو تعرض اللاعب لأزمة قلبية، وهو ماحدث.

وأضاف طبيب الفريق، قمنا بالأسعافات الطبية الأولىة، وهي عملية انعاش يدوي للقلب بالضغط المتتالي على الصدر، لحين دخول سيارة الأسعاف، والتي حضرت وفوجئنا بعدم وجود جهاز صدمات كهربائية، وتم نقله على الفور لمستشفي الزرقاء الذي يبعد دقيقتين عن الملعب.

وأكد مصدر طبي أن اللاعب وصل مصابا بزرقة في الوجه، َوتوقف عضلة القلب لمدة نصف ساعة، وتم عمل أنعاش طبي حتى عاد التنفس مرة ثانية، وبعد فترة توقف القلب مرة أخرى، وتم عمل أنعاش أيضاً مرة ثانية، ولكن وافته المنية الأربعاء، ليوراي الثرى بمسقط رأسه بقرية الأبشيط مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الجميع.

كان لاعبو نادي أنبي الرياضي،ونادي بايونير قد أعلنوا عن تخصيص جزء من مكافأتهم لصالح أسرة اللاعب، كما أكد الكابتن محمد النني ابن محافظة الغربية، والمحترف في الأرسنال الأنجليزي، عن تضامنه مع فكرة زميله محمد سمير في جمع مبلغ لأسرة اللاعب مساعدتهم.

كما طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتواصل مع الكابتن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي، وابن قرية نجريج محافظة الغربية، بدعم فكرة مساعدة أسرة اللاعب الراحل.

كان، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، قد قام مساء الأربعاء،بتقديم واجب العزاء في اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفرالشيخ الرياضي، بمقر النادي بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والمهندس عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفرالشيخ، والمهندس محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة السابق، عضو مجلس النواب واللواء السعيد عمارة، والسيد شمس ، ومهندس باسم حجازي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء فريق كرة القدم بالنادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية والرياضية.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل اللاعب، «محمد شوقي»، مؤكدًا أن الراحل كان من الأسماء البارزة في نادي كفرالشيخ الرياضي، موجهًا خالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب «محمد شوقي»، ونادي كفرالشيخ الرياضي، والرياضيين وشباب كفرالشيخ، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه وزملائه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد نعي، اللاعب «محمد شوقي»، لاعب نادي كفرالشيخ الرياضي، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب من أسبوع، خلال مباراة فريق كفرالشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

ويخوض نادي كفرالشيخ، لكرة القدم، مباراة يوم السبت القادم، بعد 10 أيام وسلسلة من التأجيلات، بسبب الحالة النفسية للاعبين، مباراة على أرضه وبين جمهوره، مع فريق نادي بني عبيد، وتبدأ المباراة بدقيقة حداد وقرأة الفاتحة لروح الفقيد، وأرتداء شارات سوداء، والنزول بلافته عليها صورة اللاعب الراحل.

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