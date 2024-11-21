جوتيريش يحث زعماء العشرين على إقرار أهداف تعود بالنفع ماليًا لصالح الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، زعماء مجموعة العشرين إلى نسج جهودهم معًا وإقرار أهداف تعود بالنفع ماليًا لصالح الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-29" الذي تستضيفه إذربيجان حاليًا.

وقال جوتيريش في تصريحات صحفية (نقلتها وكالة أنباء "تريند" الأذرية الرسمية) إن النتيجة المالية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ستكون أحد العناصر الحاسمة التي يجب التطرق إليها.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة:" أعتقد أنه من المهم لكل طرف توضيح موقفه ومقترحاته عندما يحين الوقت.

وهذا ينطبق بشكل خاص على المسائل المالية، كما ذكرت من قبل؛ يجب أن تكون النتيجة متوازنة ويجب النظر في جميع القضايا".

ووصل جوتيريش صباح اليوم الخميس إلى أذربيجان للمشاركة في ختام فعاليات المؤتمر المنتظر أن تُسدل عنه الستار غدا الجمعة.

