تقارير إنجليزية.. مستقبل محمد صلاح مع الريدز يتسبب في إقالة المدير الرياضي

تسبب مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بأزمة كبيرة بين جماهير الريدز والمدير الرياضي للفريق.

حيث تعرض ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للريدز، لهجوم كبير خلال الساعات الأخيرة، من جماهير ليفربول، بسبب مستقبل محمد صلاح.

وكشف موقع «footballinsider» الإنجليزي، أن هناك رغبة لدى عدد كبير من المشجعين، باتخاذ إدارة النادي قرارًا صارما برحيل ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للريدز، بسبب عدم حصوله على تمديد عقد جديد لمحمد صلاح، واحتمالية رحيله.

وحسبما كشف التقرير، أن مشجعو نادي ليفربول، بدأو الآن في إلقاء اللوم على هيوز، المدير الرياضي، لعدم حل هذا الوضع، مؤكدين أن الأمر يقع على عاتق النادي، إذا لم يقرر محمد صلاح التجديد».

وأضاف التقرير أن مسؤولي ليفربول استقروا على الاستجابة لمطالب الجماهير والإطاحة بالمدير الرياضي.