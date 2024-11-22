"وائل السيد "رسام أبدع في فن الباتش باين والديكوباچ



لوحاته تنقلك الي عالم من الخيال والابداع ، فهو يستطيع أن يمزج الواقع بلمسات خيالية مبدعة ،انه الفنان التشكيلي المبدع،وائل السيد من أبناء محافظة الدقهلية.

قال "وائل السيد" لـ "البوابة نيوز "إن موهبته في الرسم بدأت من الطفوله ،وعكف علي تطويرها فى كل مرحله مشيرا الى أن مدرسيه بالمدرسه دعموا موهبته ، وشجعوه في كافه مراحله التعليمية ، فبدأ بالرسم بالقلم الرصاص ثم بالفحم .

وأضاف" السيد" أن عشقه لفن الرسم. يسري بدمائه ويزيد يوما تلو الآخر ، موضحا أنه قرر التخصص في التربية الفنية ودراستها والتعمق فيها وتطوير الموهبة ٱكثر ، فتعلم أسس الرسم والتصوير بكليه التربيه النوعيه جامعه المنصورة

واكد أن الدراسة أثقلت موهبته فتعلم جميع انواع الرسم والتصوير بالاكريليك والألوان الزيتيه والاكوريل المائي .

وأشار السيد إلى أنه أتقن كل انواع الفنون حتي تعمق في فن النحت على الأخشاب الزان والتوت والباتش باين، وهو نوع قوى من الاخشاب ،

وتابع "إنا من مواليد مدينة المنصورة واعمل كبير معلمين تربية فنية ، لافتا الى ان موهبته فى الرسم بدأت من الطفوله ،و عكف علي تطويرها فى كل مرحله ،



وقال السيد أن فن الديكوباج جذبة ، وهو عبارة عن اعاده تدوير للخامات المستهلكه وتحويلها الى اعمال فنيه جميل، فرسم العديد من. لوحات الديكوباچ.

ولفت الى أنه انضم الي نقابة التشكيليين بالدقهلية ،ودعمه وشجع موهبته “محسن صالح ”نقيب الفنانين التشكيليين بالدقهلية ،و كرم من نقابه الفنانين التشكيليين بالمنصورة خلال عدة سنوات.

ومن وزارة التربية والتعليم

واضاف السيد : شاركت فى 30 معرض بالوزارة ،وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمركز تنمية قدرات المبدعين عام 2022،مؤكدا أنه له مقتنيات شخصيه بمتحف المنصوره القومى .،وشارك في معرض اهل الحب بالهناجر قاعه آدم حنين بالأوبرا المصرية.

وتابع : شاركت في صالون نقابة الفنانين التشكيليين خلال أعوام ٢٠٠٣و٢٠٠٥و٢٠١٠،،كما شاركت يجميع معارض التربية والتعليم منذ عام ١٩٩٤وحتى٢٠٢٤،وفي معرض شخصى بعنوان “ لوحه وفنان "بمتحف بن لقمان ومعارض جماعية.

ويستكمل" السيد "أنه شارك في صالون الأهرام التاسع والعاشر ،ومعرض بين الاصاله والمعاصره رؤية تشكيلية بالمتحف المصري ومعرض روابط روسية فى المركز الثقافى الروسي.