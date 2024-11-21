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الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة  بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة /  نجع حمادى  والعكس
وتقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 /11 / 2024 تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى  بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة  الساعة 00 : 15 ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23:15 ، 
وإعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024 تشغيل قطار 993  سوهاج  / القاهرة  على ان يقوم من محطة نجع حمادى  الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى  طبقاً للجداول المرفقة  .
يترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقاً للجداول المرفقه .
والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة نجع حمادي عربات مكيفة فرنساوى