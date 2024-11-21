مدير التعليم العام بالقاهرة يتفقد مدرسة خالد بن الوليد ويؤكد انتظام العملية التعليمية

أجرى ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس جولة تفقدية لمدرسة خالد بن الوليد التجريبية التابعة لإدارة البساتين التعليمية.

ورافقه خلال الزيارة وحيد عبد الواحد، مدير إدارة التجريبيات، وكان في استقبالهما نبيل محمود، مدير عام إدارة البساتين، ومدير المدرسة.

وشملت الجولة متابعة الفصول الدراسية، المعامل، المكتبة، والوقوف على مستوى الطلاب التعليمي من خلال أسئلتهم حول الدروس الجاري شرحها. كما قام الأستاذ ياسر أنس بفحص كراسات الحصة والواجب، مشددًا على ضرورة التصحيح الدوري والاهتمام بمتابعة أداء الطلاب.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة المديرية لضمان جودة التعليم واستقرار العملية التعليمية في مدارس القاهرة.