أبرز تصريحات سفير تونس لصحفيي مصر

استضافت لجنة الشئون العربية، محمد بن يوسف سفير تونس ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية بالقاهرة في حوار مفتوح تحت عنوان “مصر وتونس وتحديات وطموحات مشتركة”.

وعبر السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة عن سعادته باستضافة نقابة الصحفيين له في حوار مفتوح تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، كما توجه بالشكر لنقابة الصحفيين ونقيبها خالد البلشى.

وأشار السفير محمد بن يوسف، إلي عمق العلاقات بين مصر وتونس علي مر العصور، مؤكدا أنها علاقة تاريخية منذ الدولة الفاطمية.

وأضاف أن هناك تشابها كبيرا بين مصر وتونس في الانفتاح الثقافي عبر التاريخ.

وأشار إلي ان التاريخ ملئ بالعلاقات بين البلدين وكانت العلاقات دائماً موصولة حتي ولو كانت هناك خلافات وجهات نظر والشعب التونسي منذ صغره وهو يتعلم علي حب مصر وثقافتها وانفتاحها المتحضرة.

ولفت إلي إن نسبة مستوي التعليم العالي كبيرة في تونس مثل مصر يوجد بها نسبة كبيرة وتونس هي أول دولة اندلعت منها ثورة الربيع العربي 14 يناير.

وكشف أن السنوات الأخير شهدت فيها العلاقات بين البلدين في أبهى مظاهرها وخاصة بعد زيارة رئيس تونس قيس السعيد للقاهرة في أبريل الماضي ولقائه بالرئيس السيسي وذلك تعد زيارة تاريخياً وتظهر حجم قوة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن أمن تونس هو من أمن مصر وأن أمن تونس هو أيضا من أمن مصر فضلًا أن انعقاد اللجان المشتركة بشكل دائم بين مصر وتونس لإزالة أي عوائق تؤثر على العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن المستوي السياسي متميز جدا بين مصر وتونس ووزير الخارجية تونس عندما يأتي لاجتماع جامعة الدول العربية يحرص دايما أن يكون لقاء مع نظيرة المصر و قريباً جداً نعد لزيارة لوزير الخارجية المصري لتونس في القريب العاجل وبشكل عام العلاقات في أبهى مظاهرها

اما حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تطور ولم تجسد بشكل وأوضح مثل العلاقات السياسية وهذا الذي نعمل عليه خلال الفترة المقبلة لزيادتها.