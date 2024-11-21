بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون.. عمرو الليثي يهنئ الإعلاميين والعاملين

وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما ، التهنئة الي الإعلاميين ورواد التليفزيون والعاملين بالتليفزيون المصري، بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون والذي يوافق اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، والذي أقرته الأمم المتحدة.

وأشاد بالدور الهام للتليفزيون المصري ورسالته الإعلامية والتنويرية في مصر والمنطقة العربية علي مدى 64 عامًا.

وأضاف الليثي فى بيان صحفى له اليوم، أن التليفزيون المصري هذا الجهاز العظيم ودوره الهام في حياتنا وتأثيره الكبير جدا في الثقافة والتوعية ونشر المعلومات والترفيه، فما زال التلفزيون له أهميته وتأثيره الكبير في حياتنا اليومية، وسيستمر التليفزيون المصري في دوره ورسالته التنويرية شاهدا علي حركة التطوير والإبداع والتقدم.