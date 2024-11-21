انطلاق محاضرة السينما الفلسطينية واللبنانية بحضور درة خلال فعاليات مهرجان القاهرة

بدأت محاضرة "السينما الفلسطينية واللبنانية" منذ قليل، حول "السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

يحضر الجلسة كل من؛ الفنانة والمخرجة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة، المخرجة نجوى نجار ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

تقام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.