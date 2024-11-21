تعرف على تشكيل الأهلي للسيدات أمام إنبي في الدوري

اعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي، تشكيل الفريق لخوض مباراة إنبي التي تقام اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عمر.

خط الهجوم: منة طارق ونادين غازي وشارتي روبن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود وأمل ناصر ومريم عفيفي وندى خالد وشهد هشام وأشرقت عادل، ومريم خميس.