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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لمسجل خطر ضبط وبحوزته 90 تذكرة هيروين بالموسكي

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامه 100 ألف جنيه، للاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي، تلقى معلومات تفيد قيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر معه على 90 تذكرة من الهيروين المخدر، وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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