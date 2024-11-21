صور|مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد، التي تُعد أول نموذج إقليمي يُحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة ويرتبط بها رقميًا. رافقه خلال الجولة عدد من الوزراء، منهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إلى جانب قيادات تنفيذية وشعبية بالمحافظة.

نموذج جديد للتحول الرقمي

أكد اللواء محمد الزملوط أن العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة في يناير 2019. وتهدف العاصمة إلى تحسين جودة الخدمات من خلال ميكنة العمليات الإدارية، بما يعزز التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين.

مكونات العاصمة الإدارية

تقع العاصمة على مساحة 130 فدانًا شمال مدينة الخارجة، وتضم منشآت حكومية وخدمية حديثة تشمل مباني المديريات، الجهات الحكومية، مركزًا لخدمة المواطنين، مجمع المحاكم، ومديرية التربية والتعليم. كما تحتوي على منشآت رياضية مثل مدينة رياضية متكاملة ومضمار للمشي، إضافة إلى مرافق خدمية متنوعة مثل محطة طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجاوات ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 1250 مترا مكعبا يوميًا، وقابلة للتوسعة.

وأشار الزملوط إلى أن العاصمة تضم كذلك بنوكًا، دار حضانة، مقر المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى محطة تنقية مياه شرب مجهزة بأحدث تقنيات المراقبة لضمان جودة المياه.

تفقد المباني والمنشآت

شملت الجولة زيارة خيمة كبار الزوّار المصممة على الطراز البدوي، متحف الوثائق التاريخية الذي يضم أقسامًا توثق تاريخ المحافظة وصناعاتها الحرفية. كما تفقد مدبولي مبنى المديريات ومبنى الجهات الحكومية المتعددة، حيث التقط صورًا تذكارية مع الموظفين، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل تليق بهم.

إشادة وتوجيهات

أشاد رئيس الوزراء بما جرى إنجازه من مرافق ومنشآت بالعاصمة الإدارية، مُعتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية في المحافظة. ووجه بسرعة انتقال موظفي الجهات الحكومية للعمل من المقرات الجديدة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي في الفترة المقبلة.

نموذج تنموي يُحتذى به

أكد اللواء الزملوط أن المشروع يمثل نموذجًا تنمويًا رائدًا، يعكس توجه الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن المشروع سيُسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة والاستثمارية، وتيسير التعاملات للمواطنين، بما يعزز القدرات التنموية للمحافظة.

ختامًا، أشاد مدبولي بالتعاون المشترك بين الجهات المختلفة لإنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية بالوادي الجديد تُعد إضافة نوعية تسهم في تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (1)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (2)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (3)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (4)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (5)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (6)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (7)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (8)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (9)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (10)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (11)

مدبولي يشيد بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد ويُوجه بتسريع انتقال الموظفين (12)