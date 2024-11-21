وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وجاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار السوق المحلي.

وحضر الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير، بالإضافة إلى ممثلين من 16 شركة زيوت طعام.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة لضمان استمرارية التوريد، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن. كما ناقش الوزير آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في الأسعار وضمان الالتزام بالأسعار العادلة.

كما شدد الوزير على أهمية تشجيع التصنيع المحلي لزيوت الطعام ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، في وقت يشهد السوق تحديات عالمية تتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار والأمن الغذائي، وأشاد بدور شركات القطاعين العام والخاص في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف.