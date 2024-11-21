جيش الاحتلال يصدر تحذيرات جديدة بقصف مبانٍ بالضاحية الجنوبية في بيروت

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تحذيرات جديدة بقصف مبان في منطقة الحدث وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في سياق متصل، استشهد أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب نحو 100 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًا في شمال قطاع غزة، صباح اليوم الخميس.

وقع الهجوم في منطقة مشروع بيت لاهيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل مأهولة بالنازحين، بما في ذلك منازل لعائلات نصار والمدهون والخضر وشطورة وأبو والي، بالقرب من مستشفى كمال عدوان. ونُقل العديد من المصابين إلى المستشفى الذي يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، فيما ما زال من الصعب الوصول إلى العديد من الضحايا.

يأتي هذا الهجوم في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حصار شمال القطاع منذ أكثر من 40 يومًا، ما يمنع دخول المساعدات الإنسانية أو وصول فرق الدفاع المدني. ويمثل هذا التصعيد جزءًا من محاولات الاحتلال لزيادة الضغط على السكان في المنطقة، في سياق حملة عسكرية مكثفة تستهدف المدنيين في غزة.