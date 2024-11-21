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الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة وطلخا

لمتابعة مستوي النظافة و رفع الاشغالات

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ التفقدية
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أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، جولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة ومدينة طلخا لمتابعة مستوي النظافة ورفع الإشغالات والتقى بالمواطنين واستمع إلي مطالبهم ووجه بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية .

جاء ذلك بحضور العميد علي ابو شعيشع مدير إدارة المرافق و العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين.

شملت جولة المحافظ بمدينة طلخا (شارع النوادي، شارع المدارس، شارع البحر الاعظم، شارع صلاح سالم )، تابع خلالها مستوي نظافة بالشوارع ، كما التقي بعمال النظافة، موجها لهم كلمة شكر علي مجهوداتهم المبذولة للارتقاء بالمنظر الجمالي للشوارع.

وتابع اللواء "مرزوق" إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع الرئيسية وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختتاقات المرورية وتعوق حركة السير داخل شوارع مدينة المنصورة وشملت (شارع الجمهورية، شارع المشاية السفلية، شارع بورسعيد، منطقة الشيخ حسنين، شارع السلخانة ).

كما التقي المحافظ  بعدد من سكان مساكن الجلاء ووجه لمسئولي شركات الكهرباء والغاز بسرعة تركيب العدادات المتبقية لتسليم كافة الوحدات الي أصحابها في أسرع وقت .

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