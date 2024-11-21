حزب الله: استهدفنا للمرة الثالثة تجمعًا لقوات الاحتلال برشقة صاروخية

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهدافه للمرة الثالثة تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام برشقة صاروخية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي ذات السياق، أعلن "حزب الله" اليوم، تنفيذ عدد من العمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات: "تلبية لدعم شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية عدة عمليات استهدفت تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مواقع مختلفة:
- في الساعة 7:30، استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش العدو شرقي مدينة الخيام بصاروخ.
- في الساعة 08:30، استهدفوا تجمعًا آخر شمالي مستوطنة كفاريوفال في موقع هضبة العجل بصاروخ.
- في الساعة 08:30، استهدفت المقاومة تجمعًا آخر لقوات العدو عند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام بصاروخ.
- في الساعة 11:10، استهدفت المقاومة تجمعًا آخر لقوات العدو شرقي مدينة الخيام للمرة الثانية بصاروخ.
- في الساعة 11:45، استهدفت المقاومة قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة بصاروخ".