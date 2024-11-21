حزب الله: استهدفنا للمرة الثالثة تجمعًا لقوات الاحتلال برشقة صاروخية

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهدافه للمرة الثالثة تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام برشقة صاروخية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي ذات السياق، أعلن "حزب الله" اليوم، تنفيذ عدد من العمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات: "تلبية لدعم شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية عدة عمليات استهدفت تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مواقع مختلفة: