ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 500 كيلو لحوم وأغذية متنوعة وتحرير 317 محضرًا بحملة تموينية بالدقهلية

جانب من الحملات التفتيشية
جانب من الحملات التفتيشية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 500 كيلو لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد "مرزوق" على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 263 كيلو لحم بلدية ومنتجات لحوم،115 كيلو بهارات، 10 جركن زيت وزن 20 لتر،100 كيلو تمر، 3 اسطوانات غاز،وتحرير 317 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة خلال أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز ،مبيعات وهمية، عدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، وذبح خارج السلخانة،وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

IMG-20241121-WA0023
IMG-20241121-WA0023
IMG-20241121-WA0024
IMG-20241121-WA0024
IMG-20241121-WA0025
IMG-20241121-WA0025
IMG-20241121-WA0030
IMG-20241121-WA0030
IMG-20241121-WA0032
IMG-20241121-WA0032
IMG-20241117-WA0016
IMG-20241117-WA0016
IMG-20241121-WA0026
IMG-20241121-WA0026
IMG-20241121-WA0027
IMG-20241121-WA0027
IMG-20241121-WA0031
IMG-20241121-WA0031
IMG-20241121-WA0034
IMG-20241121-WA0034
IMG-20241121-WA0028
IMG-20241121-WA0028
IMG-20241121-WA0029
IMG-20241121-WA0029
IMG-20241121-WA0033
IMG-20241121-WA0033
IMG-20241121-WA0035
IMG-20241121-WA0035
IMG-20241121-WA0036
IMG-20241121-WA0036
IMG-20241121-WA0037
IMG-20241121-WA0037
التموين بالدقهلية الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالدقهلية محافظ الدقهلية