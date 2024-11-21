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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدير الكرة للبنك الأهلي للسيدات لـ"البوابة نيوز": "لن نرد على شكوى إنبي"

جهاز نادي البنك الأهلي
جهاز نادي البنك الأهلي للسيدات
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أكد الكابتن محمد محسن، مدير جهاز الكرة النسائية بفريق البنك الأهلي، أن النادي لم يرد على شكوى نادي إنبي، وذلك لورود أخطاء بها تنفي وجودها كشكوى.

وأكد مدير الكرة بالبنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الشكوى تضمنت وجود لاعبات ومشاركتهن في المباراة من جانبنا ضد إنبي، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري للسيدات يوم الخميس الماضي الموافق 31 أكتوبر، بزعم أنهن لاعبات ناشئات وهذا أمر غير صحيح، وقانونا لا يوجد سند له، مشيرًا إلى أن النادي لم ولن يتخذ أي اجراء بشأن هذه الشكوى.

وكان نادي إنبي تقدم بشكوى رسمية ضد نادي البنك الأهلي لاشراكة 5 لاعبات ناشئات في مباراتهن دون إصدار لهن كارنيهات الفرق الأول هذا بجانب مشاركة لاعبة تحت 15 عاما.

يذكر أن نادي البنك الأهلي تصدر ترتيب الدورى المصري للسيدات بعد النادي الاهلي برصيد 18 نقطة جمعها خلال 6 مباريات.

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