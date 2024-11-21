"جبران" يعلن صرف 70 ألف جنيه للمصابين ضحايا حادث "المطرية - بورسعيد"

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل مُصاب من العمال الـ7، ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بور سعيد، مع سيارة نصف نقل، على طريق "المطرية –بورسعيد"، الأسبوع الماضي، والذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومازالوا داخل العناية المركزة، وذلك من صندوق الخدمات الإجتماعية التابع للوزارة.

ووجه الوزير، مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف كافة المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل، وبحسب بيان صحفي وبتوجيهات الوزير نجحت المديرية في تنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100000 جنيه للمتوفين في الحادث والذين بلغ عددهم 11 عاملا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، مع استمرارية صرف مرتباتهم الشهرية لصالح أسرهم، ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مصاب.