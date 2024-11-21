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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية هندسة المطرية ويشيد بإنجازات الطلاب

جولة تفقدية
جولة تفقدية
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تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الخميس، كلية الهندسة بالمطرية، حيث كان في استقباله الدكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية.

وبدأت الزيارة بجولة شاملة في معامل وورش الكلية التي يتم بها أعمال تطوير شاملة، كما تفقد قنديل بشكل دقيق ورش الخراطة والأبحاث والنجارة، كما زار معامل التربينات وخواص المواد، واستمع إلى شرح مفصل عن التحديثات والإمكانيات الجديدة.

وأشاد رئيس الجامعة بمختبر الهندسة الرقمية، الذي يضم أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث يوجد ماكينة CNC والطابعات ثنائية وثلاثية الأبعاد، واطلع على نماذج الأعمال المنجزة من قبل الطلاب.

وتفقد الدكتور قنديل إنجازات الفرق الطلابية المختلفة، مثل فريق "إنجاد" الذي حصد الميداليات الذهبية في المعارض الدولية، وفريق "GoGreen" صاحب مشروع روبوت تنظيف المسطحات المائية.

وقد أبدى الدكتور السيد قنديل إعجابه البالغ بالمشروعات المبتكرة، خاصة مشروع السيارة الكهربائية "زمرده" التي فازت بالمركز الأول في رالي السيارات الكهربائية، والمشروع المعماري المقاوم للزلازل الذي حقق مراكز متقدمة في المسابقات الهندسية.

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