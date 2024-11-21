جامعة حلوان تنظم ندوة حول المنح الممولة من الحكومة البريطانية

نظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان ندوة المنح الممولة من الحكومة البريطانية لعام 2025-2026"، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة British Council، وذلك في إطار أنشطة مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في التعاون الدائم مع الهيئات المانحة المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية.

ولاقت الندوة إقبالاً كبيرا بحضور العديد من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بجامعة حلوان.

وتهتم جامعة حلوان بشكل موسع بالمنح الدراسية التي تساهم في رفع مستوى باحثيها ورفع تصنيف جامعة حلوان لما لها من أهمية كبيرة في اكساب الخبرات الأكاديمية والعلمية والعملية للباحثين.

وأشار الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أن البحث العلمي يعد الركيزة الأساسية لتقدم البلاد ونهضة الأمم لما له من دور كبير وفعال في دفع عجلة التطور وحل المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع، ويساهم قطاع الدراسات العليا في تكوين الكوادر العلمية والبحثية في المؤسسات الجامعية، مضيفا أن حاجتنا للدراسات والبحوث العلمية تزداد يوماً بعد يوم ومن هذا المنطق تولى جامعة حلوان الإهتمام الأكبر بهذا القطاع.

وافتتح الندوة الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وفريدة محمد هاشم، أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، واستهلت الندوة بالترحيب بالحضور وممثلي المركز الثقافي البريطاني.

وقام بإلقاء الندوة بريهان شافعي، مدير البرامج، بالمركز الثقافي البريطاني، وتناولت من خلالها شرح مفصل عن الفرص التي يقدمها المركز، وكيفية التقدم لمختلف المنح والشروط الخاصة بكل منها، وكيفية التغلب على صعوبات التقدم إليها، موضحة مميزات كل برنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالحضور.