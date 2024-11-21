مصرع 11 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي باكستان

الخميس 21/نوفمبر/2024 - 01:42 م

أعلنت الشرطة الباكستانية أن 11 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب عدد آخر إثر تعرضهم لإطلاق نار في منطقة "كورام السفلى" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية فى نسختها الإنجليزية اليوم الخميس - أن مجموعة من المسلحين المجهولين أطلقوا النيران على عدد من السيارات أثناء توجهها من مدينة "باراتشينار" إلى مدينة "بيشاور".. مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، أدان وزير الداخلية الباكستانى "محسن نقوى" هذا الهجوم، معربا عن أسفه إزاء وقوع خسائر في الأرواح وتعهد بتقديم منفذيه إلى العدالة.

