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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة قاع القرين جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم ، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح.

استهدف القصف منطقة ميراج شمال رفح، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

كما أسفرت الحرب العدوانية المستمرة من قبل الاحتلال على قطاع غزة عن استشهاد 43,985 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، حسب حصيلة غير نهائية. ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا الذين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

قصف اسرائيلي منطقة قاع القرين خان يونس قطاع غزة