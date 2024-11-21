مدبولي يتفقد جامعة الوادي الجديد ويشيد بجهود تطوير التعليم العالي| صور

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، برفقة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وحنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من الوزراء والمحافظين، عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

دعم غير مسبوق لمنظومة التعليم العالي

أكد رئيس الوزراء خلال الجولة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى التوسع الكبير في إنشاء الجامعات الحكومية خلال السنوات الماضية، موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز مهارات الطلاب ويدعم التنمية المستدامة.

جولة في منشآت الجامعة

شملت الجولة تفقد عدد من منشآت الجامعة التي تضم 9 كليات متنوعة، منها الطب، والصيدلة، والهندسة، والطب البيطري، والتربية الرياضية، واستمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي حول البنية التحتية والتجهيزات المتطورة في الكليات، وكلية الطب البيطري: تضم أقسامًا متنوعة موزعة على دور أرضي واثنين متكررين، وكلية الصيدلة: تشمل أربعة طوابق تحتوي على قاعات محاضرات، معامل، مكاتب أعضاء هيئة التدريس، والمكتبات، وكلية الهندسة: تضم أجنحة مخصصة للهندسة المدنية، المعمارية، الكهربية، الميكانيكية، والتعدين.

تعزيز التحول الرقمي

تفقد الدكتور مدبولي مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي في الجامعات، ويضم المبنى مركزًا للمعلومات، قاعات اختبارات إلكترونية، وقاعة مؤتمرات رئيسية، وجرى عرض تقديمي على الشاشات التفاعلية حول أهداف المبنى ودوره في تعزيز تقنيات التعليم الإلكتروني وضمان استدامة البنية التكنولوجية.

مشاريع تطوير الجامعة

اطلع رئيس الوزراء على مشروع إنشاء كلية الآداب الجاري تنفيذها على مساحة 5500 متر مربع، والتي تشمل قاعات دراسية، معامل لغات، ومكاتب إدارية، كما جرى تخصيص 200 فدان لإنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية، والتي ستضم كليات مثل الطب، الصيدلة، التمريض، والعلوم الزراعية، مع تجهيز المدن الجامعية لخدمة طلاب الجامعة الأهلية.

دعم ذوي الهمم

حرص رئيس الوزراء على لقاء الطلبة والطالبات من ذوي الهمم في الجامعة، حيث التقط صورًا تذكارية معهم ومع أعضاء هيئة التدريس، مشيدا بالخدمات المقدمة لهم في مركز الخدمات بالجامعة، مؤكدًا على دور هذه الجهود في تعزيز دمجهم في المجتمع الأكاديمي.

إشادة بجهود التطوير

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، أن الجهود المبذولة لتطوير الجامعة تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للارتقاء بالجامعات الحكومية، موضحا أن الجامعة تعمل على تطوير بنيتها التحتية وإضافة تخصصات حديثة، بما يلبي احتياجات السوق ويشجع الابتكار لدى الطلاب.

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (1)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (2)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (3)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (4)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (5)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (6)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (7)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (8)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (9)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (10)

جانب من جولة رئيس الوزراء بحكومة الوادي الجديد (11)