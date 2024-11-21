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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة

الاردن
الاردن
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لحي سكني في "بيت لاهيا"، ومنزل في حي "الشيخ رضوان" بقطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، والذي يعد خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وجريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع.
‏ وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان اليوم الخميس - رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء، في ظل عجز مجلس الأمن مرة أخرى يوم أمس، عن التوصل لقرار يفرض وقف إطلاق النار والدمار والكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
‏ وجدد السفير القضاة، مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
 

الاحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا غزة الأردن