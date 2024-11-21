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الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتوفير فرصة عمل لإثنين من أصحاب القدرات الخاصة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام (المركز التكنولوجي - القوي العامله - التنميه الصناعيه - لجان فض المنازعات - التأمينات الاجتماعية ) والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .
وأمر اللواء " مرزوق " علي الفور وكيل وزارة العمل بتوفير فرصة عمل اليوم لإثنين من الشباب من أصحاب القدرات الخاصه ، ووجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث شامل لأحد هولاء الشباب وتقديم كافة الخدمات والمساعدات له من خلال التنسيق مع احدي الجمعيات الأهلية.
ووجه " المحافظ " بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين وتوفير الخدمات الترفيهيه لهم ( مياه - مشروبات ) وحسن استقبالهم والتعامل معهم .

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