قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام (المركز التكنولوجي - القوي العامله - التنميه الصناعيه - لجان فض المنازعات - التأمينات الاجتماعية ) والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .
وأمر اللواء " مرزوق " علي الفور وكيل وزارة العمل بتوفير فرصة عمل اليوم لإثنين من الشباب من أصحاب القدرات الخاصه ، ووجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث شامل لأحد هولاء الشباب وتقديم كافة الخدمات والمساعدات له من خلال التنسيق مع احدي الجمعيات الأهلية.
ووجه " المحافظ " بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين وتوفير الخدمات الترفيهيه لهم ( مياه - مشروبات ) وحسن استقبالهم والتعامل معهم .
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محافظ الدقهلية يوجه بتوفير فرصة عمل لإثنين من أصحاب القدرات الخاصة
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قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام (المركز التكنولوجي - القوي العامله - التنميه الصناعيه - لجان فض المنازعات - التأمينات الاجتماعية ) والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتفقد الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشره للمواطنين داخل الديوان العام (المركز التكنولوجي - القوي العامله - التنميه الصناعيه - لجان فض المنازعات - التأمينات الاجتماعية ) والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .