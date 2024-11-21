انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس، 21 نوفمبر، إلى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر؛ حيث يشهد طقس معتدل الحرارة نهارًا على كافة الانحاء ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الخميس، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد غدًا الجمعة 22 نوفمبر الي السبت 23 نوفمبر ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد أنه من السبت 23 نوفمبر الي الاثنين 25 نوفمبر، يسود نشاط رياح على كافة الانحاء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبار من الأحد 24 نوفمبر، ستنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع فرص لسقوط الامطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ونوهت الأرصاد أنه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 22_27 درجة والصغرى 14_18 درجة.