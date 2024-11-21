محافظ كفر الشيخ يتفقد الشركة العامة لتجارة الجملة «دلتا ماركت»

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الشركة العامة لتجارة الجملة ودلتا ماركت بوسط مدينة كفر الشيخ، لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد على متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جتء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على كافة السلع المتوفرة في الشركة العامة لتجارة الجملة دلتا ماركت، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من بينها من السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والأسماك، وغيرها، وتعرف على أسعار السلع والمواد الغذائية، ونسب التخفيض على المعروضات من السلع، وإعلان ذلك بقوائم الأسعار للمواطنين.

واستمع المحافظ، إلى شرح حول أسعار هذه السلع والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق، وذلك لضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية ونتائجها في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وقال، إن رضاء المواطن عن جودة السلع الغذائية، وتلبية احتياجاته من أولى أولوياته، لافتًا إلى أنه يتابع بشكل يومي الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، ومديريات التموين والصحة، والطب البيطري، لضمان إحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع، لضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن تلك الحملات تشمل أيضًا متابعة التخفيضات التي تقدمها المعارض المختلفة على مستوى المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين.

وخلال جولته استمع إلى عدد من المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم، معربًا عن حرصه الدائم على التواصل الميداني المباشر مع الأهالي لفحص طلباتهم وحل مشكلاتهم، موجهًا بالاستمرار في دراسة كافة مطالب المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم، مع العمل على تحسين مستوى الخدمات في مختلف المرافق بالمحافظة، كما عبر أهالي مدينة كفر الشيخ عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود محافظ كفرالشيخ واهتمامه المستمر بمطالبهم، مشيدين بجهود أجهزة المحافظة فى تلبية احتياجاتهم والعمل الفوري على تلبية طلباتهم والتواصل المباشر معهم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، والوحدات المحلية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للغذاء بشن الحملات التموينية والمرور الميداني على المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع بشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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