استبعاد مدير مدرسة وآخرين بسبب الإهمال في دمياط

قررت اللجنة المشكلة من إدارة دمياط التعليمية استبعاد مدير مدرسة ثانوية فنية وعدد من العاملين بها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية بشأن عدة وقائع منها الإهمال وعدم انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال قيام لجنة مشكلة من إدارة دمياط التعليمية بممارسة أعمالها بمدارس الإدارة لمتابعة الانضباط الإدارى وانتظام العملية التعليمية، والتى تأتى فى إطار توجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ دمياط لانضباط العملية التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وتذليل العقبات التى قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية.

من جانبه أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم استمرار جولات اللجان على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بمختلف مراحلها ونوعياتها التعليمية، وذلك لرصد السلبيات وتقويمها، وسيتم إثابة المتميزين من القيادات التعليمية والعاملين بالتوازى مع إجراءات محاسبة المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بكافة المسؤولين بتعليم دمياط تكثيف الجهود لانضباط العملية التعليمية بالمدارس، وذلك لضمان حصول الطلاب على تعليم جيد ومتميز.

وعقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بمديري عموم المديرية والادارات التعليمية والمتابعة ومديري المراحل التعليمية والتوجيهات المختلفة بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية.

ونقل وكيل الوزارة تحيات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بعد لقائه أمس وتحيات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط للحضور.

وأكد أن الجميع علي مسافة واحدة والمعيار الأساسي هو العمل من أجل أبنائنا الطلاب ، مشيراً أن هناك ثقة بلا حدود في الجميع إلي أن يثبت العكس متمنياً التعاون الكامل لرفع كفاءة التعليم بدمياط.

وأوضح عمارة أن أعمال الامتحانات بصفة عامة أمن قومي وخط أحمر، وهناك قوانين منظمة لأعمال الامتحانات نتعامل من خلالها بكل جدية مشيرا، أن يجب التنبية علي جميع الطلاب بوجود درجات سلوك ومواظبة والتقيمات الأسبوعية والشهرية بإجمالي 70% من درجة المادة.