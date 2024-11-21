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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الفلسطيني يستدعي فدوى الحسيني لاعبة زد

فدوى الحسيني لاعبة
فدوى الحسيني لاعبة زد
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أعلن فريق نادي زد لكرة القدم النسائية، استدعاء اللاعبة فدوى الحسيني لقائمة المنتخب الوطني الفلسطيني لخوض مواجهات ودية مع المنتخب السعودي في قطر خلال نهاية الشهر الجاري.

الجدير بالذكر، أن نادي زد احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 15 نقطة جمعها من خلال 7 مباريات فاز في 5 مباريات منها وخسر في مباري.

ومن المقرر أن يواجه نادي زد فريق الجونة غدا الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية .

كما فاز في أخر مباراة له امام اتحاد بسيون بنتيجة 8 اهداف مقابل لا شىء ضمن منافسات الدوري الجاري.

كرة القدم النسائية المنتخب الوطني الفلسطيني