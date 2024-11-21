الرئيس الأوكراني: سنستعيد شبه جزيرة القرم من خلال الدبلوماسية وليس القوة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لا يمكنها استعادة شبه جزيرة القرم إلا بالوسائل الدبلوماسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس.

وأكد زيلينسكي، خلال تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه لا يمكن لبلاده التضحية بحياة العشرات والآلاف من الشعب الأوكراني من أجل عودة شبه جزيرة القرم.

وشدد الرئيس الأوكراني: "نحن نتفهم أنه يمكن إعادة شبه جزيرة القرم دبلوماسيا وليس بالقوة."

وبشأن تخلي أوكرانيا عن بعض الأراضي الواقعة تحت سيطرة روسيا من أجل السلام، قال زيلينسكي: "لا يمكننا الاعتراف قانونا بأي أرض محتلة في أوكرانيا باعتبارها روسية. من الناحية القانونية، نحن لا نعترف بذلك، نحن لا نتبنى ذلك. "